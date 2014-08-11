Здравствуйте! Нужен бюджетный и оперативный вариант реализовать сайт - легкий красивый блочный дизайн, все крупное, но без излишеств. Корректная кроссбразерная, кроссплатформенная верстка, понятная и корректная CMS. Контетна не много, поэтому можно ...
Текстовый чат
Необходимо создать текстовый чат с несколькими окнами и гибкой настройкой
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