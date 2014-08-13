Требуется разработка небольшого сайта (5-6 страниц) с landing page. 1) Первая страница: приветствие и диалог выбора типа посетителя, по выбору происходит переход на landing page для этого вида посетителя (2 вида). ...
Сделать сайт по аналогу
Доброго времени.
Нужно сделать сайт точно такой же - https://www.picanova.de/
Дизайн уже есть.
Внимательно читайте ТЗ и смотрите предварительно файлы.
Работаю БЕЗ предоплаты.
Жду ваших предложений. Писать только в проект.
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