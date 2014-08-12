Лендинг пейдж

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт19 заявок192 просмотра

Необходимо сделать лендинг, который продаёт услуги минивэна по всем канонам создания лендингов.

детали при рассмотрении портфолио и получение вашей цены.

11 лет назад
wwwmagnit
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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