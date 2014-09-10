Нужен сайт-визитка

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Завершен28 заявок283 просмотра

Нужен сайт визитка, ТЗ в прикреплённых файлах.

Какие можете предложить цены, сроки и вариант исполнения? (На какой админке и, может есть идеи дизайна, может что-то делали, что похоже на моё описание)

11 лет назад
alioka
36 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

petryshakm
Максим 
33 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$400
8 дней
С Максимом комфортно работать. Ответственный и честный исполнитель, не сыпет обещаниями золотых гор, четко говорит, что реально выполнит и как, предлагает разные варианты. Умеет грамотно сотрудничать: сначала точно выясняет, что именно хочет заказчик, потом делает. В итоге получила именно то, что нужно. Сайт ещё будем тестировать и дорабатывать, уверена, что сможем сделать из него эффективный инструмент привлечения клиентов.
Четкая постановка задачи, оплата сразу же после завершения работ. Алёна хороший заказчик, с которым приятно иметь дело. Рекомендую

Заявки фрилансеров

petryshakm
Максим 
33 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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