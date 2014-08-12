Лендинг страница

Включая графику, видео и тексты.

Один человек на всю работу.

Для продажи вот такой системы:

http://www.lutterloh.net/russland/index.html

В дополнение к оплате плачу бонус.

В заявке называете Вашу первоначальную стоимость и пример лендинга, который вы сделали за эти деньги.