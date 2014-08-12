Доброго времени. Нужно сделать сайт точно такой же - https://www.picanova.de/ Дизайн уже есть. Внимательно читайте ТЗ и смотрите предварительно файлы. Работаю БЕЗ предоплаты. ...
Лендинг страница
Включая графику, видео и тексты.
Один человек на всю работу.
Для продажи вот такой системы:
http://www.lutterloh.net/russland/index.html
В дополнение к оплате плачу бонус.
В заявке называете Вашу первоначальную стоимость и пример лендинга, который вы сделали за эти деньги.
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