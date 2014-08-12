Сайт для контроля посещения школы

Суть задания: После монтажа и настройки оборудования СКУД, каждый учащийся школы получает бесконтактную пластиковую карту доступа, по которой он производит вход и выход из здания школы через систему СКУД. Данные о времени, о направлении прохода (вход или выход), о личности передаются в базу данных, установленную на терминале рядом с системой. Затем система передаёт всю информацию о «инциденте», посредством USB-модема, на сервер, с которого в последствии производится посылка СМС сообщения на номер абонента. Абонентом является родитель держателя карты (ученика). Перед отправкой информации на сервер рассылки, производится проверка в базе данных (т.е. на текущий момент времени оплачена ли по этой карте услуга рассылки СМС сообщений). Если у клиента на текущий момент оплачена услуга, то система из базы данных в школе, отправляет информация на партнерский сервер с которого в последствии производится рассылка СМС. Клиенту высылается следующая информация: ФИО ученика, направление проходы, время и дата. (Например: Уважаемая Иванова О.П. учащийся 5А Иванов Иван Сергеевич, вышел из школы, 14:11 11 июля 2014г.). При интервале входа/выход через турникет менее 20 минут, СМС сообщение не высылается. Т.о. клиент получает обычно всего 2 СМС за один день – о приходе его ребенка в школу и о выходе из неё. Для оплаты услуги СМС информирования требуется разработать личный кабинет, где Заказчики смогут оплачивать наши услуги, требуется привязать сервис приема платежей, например Робокассу или киви, которые позволяют принимать платежи и по банковским картам, и по терминалам оплаты, и через сотовый телефон и т.п.

Ссылка на уже готовый проект в г.Москве

http://safeschool.ru/pages/247/