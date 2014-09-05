Igorsrt

Игорь Igorsrt

 
47 летРоссия/Омск
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Создание Интернет-сайтов
Отзывы заказчиков
BrezeNT
70 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
8 лет назад
4 сайта на WordPress по готовым шаблонам
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Fieldy
35 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Установить тему на WordPress
Помог разобраться со всеми тонкостями. Замечательная работа. Действительно помог понять, как правильно установить тему, чтобы она заработала и чтобы я с ней смог дальше работать без проблем. Большое спасибо вебмастеру!
С Денисом работать легко и приятно.
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$20/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
$20/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга