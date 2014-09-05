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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
8 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
9 лет назад
Помог разобраться со всеми тонкостями. Замечательная работа. Действительно помог понять, как правильно установить тему, чтобы она заработала и чтобы я с ней смог дальше работать без проблем. Большое спасибо вебмастеру!
Ответный отзыв
С Денисом работать легко и приятно.
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$20/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
$20/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга