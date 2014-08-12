Интернет-магазин на шаблоне "под ключ"

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Закрыт30 заявок250 просмотров

Требуется максимально недорогое и эффективное решение - интернет-магазин товаров для интима (секс-шоп).

Никаких "допилов" и прочего - магазин под Woocommerce или подобную CMS (предлагайте свои, главное - не экзотика). можно использовать готовый шаблон (можно платный, стоимость прибавим к вашим услугам).

Отдельно требуется разработать лого. Идея лого есть, нужно осуществить.

Требуемый итог - максимально недорогой магазин.

WooCommerce
11 лет назад
stolz
49 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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