Создать сайт на ворд пресс под ключ

$100
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Закрыт7 заявок237 просмотров

Создать сайт под ключ на основе выбранного ворд пресс шаблона и плагина и заполнить его медиа в течении недели соблюдая приложенную инструкцию бюджет 3 тыс руб ) шаблон и плагин уже куплены

11 лет назад
romeo23
Роман 
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

jetlex
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$100
3 дня
В Сервисе 6 лет 3 мес а отзывы положительные только за последние месяцы этого года что странно - но я все же решился поручить создание сайта ему потому что он обещал выполнить в 3 дня и при этом первые результаты показать на следующий же день. получил от меня платные шаблоны и модули для создания сайта. и больше я о нем не слышал 5 дней при этом мои посты ему читались на скайпе но безответно. спусят 5 дней ответил по почте что попал в аварию и потому отказывается выполнять работу вообще - на компьютере отвечать может а создавать сайт на нем же теми же ручками не может. по скайпу ответ пришел спустя 10 мин якобы от сестренки которая стала за него извиняться и при этом не в курсе даже что он в аварию попал и пыталась рекомендовать другого сайтбилдера. вообщем санта барбара какая то , а результат сорванный проект - из за этого отказы другим сайтбилдерам которые могли бы выполнить в этот срок уже. последние 2 отзыва положительных создались как раз за те 5 дней пока он был аварийны что наталкивает на мысль что они создаются фиктивно (((

Заявки фрилансеров

jetlex
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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