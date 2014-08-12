Создать сайт на ворд пресс под ключ

В Сервисе 6 лет 3 мес а отзывы положительные только за последние месяцы этого года что странно - но я все же решился поручить создание сайта ему потому что он обещал выполнить в 3 дня и при этом первые результаты показать на следующий же день. получил от меня платные шаблоны и модули для создания сайта. и больше я о нем не слышал 5 дней при этом мои посты ему читались на скайпе но безответно. спусят 5 дней ответил по почте что попал в аварию и потому отказывается выполнять работу вообще - на компьютере отвечать может а создавать сайт на нем же теми же ручками не может. по скайпу ответ пришел спустя 10 мин якобы от сестренки которая стала за него извиняться и при этом не в курсе даже что он в аварию попал и пыталась рекомендовать другого сайтбилдера. вообщем санта барбара какая то , а результат сорванный проект - из за этого отказы другим сайтбилдерам которые могли бы выполнить в этот срок уже. последние 2 отзыва положительных создались как раз за те 5 дней пока он был аварийны что наталкивает на мысль что они создаются фиктивно (((