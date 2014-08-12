Создать сайт под ключ на основе выбранного ворд пресс шаблона и плагина и заполнить его медиа в течении недели соблюдая приложенную инструкцию бюджет 3 тыс руб ) шаблон и плагин уже куплены
Сайт под ключ по аналогу
Сайт под ключ. Аналог http://goldline.pro
САЙТ НУЖЕН АНАЛОГИЧНЫЙ СО ВСЕМ СОПУТСТВУЮЩИМ.
Профессиональный дизайн и вёрстка. Самописный или малораспространённый движок.
Электронные платёжные системы: EgoPay, PerfectMoney, Payeer. Подключить и настроить API для мгновенного зачисления средств на счет аккаунта пользователей.
Вы должны отдавать себе отчёт в том, что мне нужен сайт "под ключ", я не буду заказывать его кусками у десятка фрилансеров. Вы будете отвечать за работу тех, кого будете нанимать при необходимости, для, допустим, вёрстки, копирайта, переводов и т.д.
Бюджет договорной, предлагайте.
Оплата за проделанную работу.
Заявки фрилансеров
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