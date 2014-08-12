Сайт под ключ по аналогу

Сайт под ключ. Аналог http://goldline.pro

САЙТ НУЖЕН АНАЛОГИЧНЫЙ СО ВСЕМ СОПУТСТВУЮЩИМ.

Профессиональный дизайн и вёрстка. Самописный или малораспространённый движок.

Электронные платёжные системы: EgoPay, PerfectMoney, Payeer. Подключить и настроить API для мгновенного зачисления средств на счет аккаунта пользователей.

Вы должны отдавать себе отчёт в том, что мне нужен сайт "под ключ", я не буду заказывать его кусками у десятка фрилансеров. Вы будете отвечать за работу тех, кого будете нанимать при необходимости, для, допустим, вёрстки, копирайта, переводов и т.д.

Бюджет договорной, предлагайте.

Оплата за проделанную работу.