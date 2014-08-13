Сделать Landing Page (LP, лендинг пейдж) для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт16 заявок207 просмотров

Требуется создать продающую посадочную страницу, с высоким уровнем конверсии "под ключ".

Сайт www.y4etka.com

О чем Landing: о том что продается на сайте, основная мысль:

Готовые "общие" Apple ID (учетные записи или аккаунты), через которые предоставляется доступ многим пользователям (после оплаты взноса) к официальному, лицензионному ПО, которое было приобретено в App Store. Пользователи "общего" Apple ID получают возможность бесплатно скачивать и устанавливать тысячи платных приложений, без необходимости взламывать (jailbreake) свои iдевайсы.

От Исполнителя нужна качественная и действительно работающая страница захвата, адаптированная сразу под все виды устройств (мониторы, нетбуки, телефоны, планшеты).

Необходимо чтобы Landing включал продающий текст и был выполнен на высоком уровне, с различными эффектами анимации.

Ниже приложены картинки и ссылки на готовые Лендинги которые нравятся и хотелось бы такого же уровня исполнение (если еще лучше, то совсем здорово ;))

http://www.velosiped.spb.ru/

http://leadfactory.ru/

http://premier-landing.ru/

http://e-art.com.ua/

http://lp4lp.ru/

http://cocowell.spb.ru/

http://www.aromascent.ru/

Обязательные требование к кандидату:

Наличие не менее 10 положительных отзывов

Пользователь Apple девайсов (iPhone, iPad, Mac)

Четкое понимание того, о чем речь на сайте y4etka.com и идея того как наглядно можно донести всю ценность предложения даже до полнейшего "дуба" (нуба, как кому больше нравится)

Бюджет по договоренности, пишите свои предложения и указывайте когда готовы приступить к работе и сроки выполнения.

11 лет назад
Y4etka
39 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать сайт на ворд пресс под ключ

    $100

    Создать сайт под ключ на основе выбранного ворд пресс шаблона и плагина и заполнить его медиа в течении недели соблюдая приложенную инструкцию бюджет 3 тыс руб ) шаблон и плагин уже куплены

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт под ключ по аналогу

    Сайт под ключ. Аналог http://goldline.pro САЙТ НУЖЕН АНАЛОГИЧНЫЙ СО ВСЕМ СОПУТСТВУЮЩИМ. Профессиональный дизайн и вёрстка. Самописный или малораспространённый движок. Электронные платёжные системы: EgoPay, PerfectMoney, Payeer. Подключить и ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программист

    Необходимо создание лендингов под ключ на сервисе-конструкторе. Тематика самая разная, возможно большое количество заказов, если сработаемся. Все подробности в переписке. Обязательно наличие портфолио по лендингам.

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Лендинг страница

    Включая графику, видео и тексты. Один человек на всю работу. Для продажи вот такой системы: http://www.lutterloh.net/russland/index.html В дополнение к оплате плачу ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт для контроля посещения школы

    Суть задания: После монтажа и настройки оборудования СКУД, каждый учащийся школы получает бесконтактную пластиковую карту доступа, по которой он производит вход и выход из здания школы через систему СКУД. Данные о времени, о направлении прохода ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт тематика ручное размещение на досках обьявл-й

    Быстро качественно профессионально надо сделать сайт тематика ручное размещение на досках обьявл-й предложений. Сам сайт должден быть из 1-й странгицы !!! в таком же стиле направлении как здесь =&gt; vizacentr.by На ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-магазин на шаблоне "под ключ"

    Требуется максимально недорогое и эффективное решение - интернет-магазин товаров для интима (секс-шоп). Никаких "допилов" и прочего - магазин под Woocommerce или подобную CMS (предлагайте свои, главное - не экзотика). можно использовать готовый ...

    WooCommerce
    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Landing page

    Требуется одностраничный сайт под ключ. Компания занимается smm продвижением. Текста имеются на старой версии сайта. Сроки терпят. Просьба указывать ориентировочную стоимость работы. Примеры понравившихся страниц: http://smmcorp.ru/ http://www.i-media.ru/social-network-ad/?utm_source=yandex&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_content=effektivnoe_prodvizhenie_.v_sotsialnih_setyah_1&amp;utm_campaign=sotsialnie_seti_moskva_rsya ...

    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Лендинг пейдж

    $100

    Необходимо сделать лендинг, который продаёт услуги минивэна по всем канонам создания лендингов. детали при рассмотрении портфолио и получение вашей цены.

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен сайт-визитка

    Нужен сайт визитка, ТЗ в прикреплённых файлах. Какие можете предложить цены, сроки и вариант исполнения? (На какой админке и, может есть идеи дизайна, может что-то делали, что похоже на моё описание)

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад