Сделать Landing Page (LP, лендинг пейдж) для сайта

Требуется создать продающую посадочную страницу, с высоким уровнем конверсии "под ключ".

Сайт www.y4etka.com

О чем Landing: о том что продается на сайте, основная мысль:

Готовые "общие" Apple ID (учетные записи или аккаунты), через которые предоставляется доступ многим пользователям (после оплаты взноса) к официальному, лицензионному ПО, которое было приобретено в App Store. Пользователи "общего" Apple ID получают возможность бесплатно скачивать и устанавливать тысячи платных приложений, без необходимости взламывать (jailbreake) свои iдевайсы.

От Исполнителя нужна качественная и действительно работающая страница захвата, адаптированная сразу под все виды устройств (мониторы, нетбуки, телефоны, планшеты).

Необходимо чтобы Landing включал продающий текст и был выполнен на высоком уровне, с различными эффектами анимации.

Ниже приложены картинки и ссылки на готовые Лендинги которые нравятся и хотелось бы такого же уровня исполнение (если еще лучше, то совсем здорово ;))

http://www.velosiped.spb.ru/

http://leadfactory.ru/

http://premier-landing.ru/

http://e-art.com.ua/

http://lp4lp.ru/

http://cocowell.spb.ru/

http://www.aromascent.ru/

Обязательные требование к кандидату:

Наличие не менее 10 положительных отзывов

Пользователь Apple девайсов (iPhone, iPad, Mac)

Четкое понимание того, о чем речь на сайте y4etka.com и идея того как наглядно можно донести всю ценность предложения даже до полнейшего "дуба" (нуба, как кому больше нравится)

Бюджет по договоренности, пишите свои предложения и указывайте когда готовы приступить к работе и сроки выполнения.