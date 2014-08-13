Создать сайт под ключ на основе выбранного ворд пресс шаблона и плагина и заполнить его медиа в течении недели соблюдая приложенную инструкцию бюджет 3 тыс руб ) шаблон и плагин уже куплены
Сделать Landing Page (LP, лендинг пейдж) для сайта
Требуется создать продающую посадочную страницу, с высоким уровнем конверсии "под ключ".
Сайт www.y4etka.com
О чем Landing: о том что продается на сайте, основная мысль:
Готовые "общие" Apple ID (учетные записи или аккаунты), через которые предоставляется доступ многим пользователям (после оплаты взноса) к официальному, лицензионному ПО, которое было приобретено в App Store. Пользователи "общего" Apple ID получают возможность бесплатно скачивать и устанавливать тысячи платных приложений, без необходимости взламывать (jailbreake) свои iдевайсы.
От Исполнителя нужна качественная и действительно работающая страница захвата, адаптированная сразу под все виды устройств (мониторы, нетбуки, телефоны, планшеты).
Необходимо чтобы Landing включал продающий текст и был выполнен на высоком уровне, с различными эффектами анимации.
Ниже приложены картинки и ссылки на готовые Лендинги которые нравятся и хотелось бы такого же уровня исполнение (если еще лучше, то совсем здорово ;))
Обязательные требование к кандидату:
Наличие не менее 10 положительных отзывов
Пользователь Apple девайсов (iPhone, iPad, Mac)
Четкое понимание того, о чем речь на сайте y4etka.com и идея того как наглядно можно донести всю ценность предложения даже до полнейшего "дуба" (нуба, как кому больше нравится)
Бюджет по договоренности, пишите свои предложения и указывайте когда готовы приступить к работе и сроки выполнения.
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