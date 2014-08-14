Создать сайт под ключ

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Закрыт27 заявок316 просмотров

Необходимо создать точную копию сайта портала, по функционалу как tourister.ru, желательно под ключ. В предложение указывайте пожалуйста цену, приблизительные сроки и движок сайта. Рассмотрю любые предложения.

11 лет назад
rusamaha
Кирилл 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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