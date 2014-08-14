Разработать сайт для веб-студии на wordpress

День добрый! Необходим короткий лендинг. Текстовые материалы для него предоставляются. Стиль достаточно строгий, можно сказать простой. Одна картинка вначале и далее оформленный текст. Цвет - скорее бежевый или близкий к этому. Образ сайта есть.