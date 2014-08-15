Необходимо создать новый сайт-каталог на базе подходящего шаблона (нравится этот http://www.templatemonster.com/ru/wordpress-themes-type/38291.html ) Есть готовый макет страниц, нарисованный от руки (в прикреплённых файлах). Подскажите пожалуйста, можно ли адаптировать к примеру данный шаблон под мои требования и ...
Сайт под ключ
Необходимо разработать подобный сайт под ключ - https://www.tcsbank.ru/deposit/, без интернет банка.
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