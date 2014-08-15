Необходимо создать аналог сайта www.lendingclub.com. Вкратце, что требуется: главная страница, 5–7 внутренних страниц, возможность регистрации и входа для пользователей с личной страничкой.По сути требуется клон сайта, чтобы максимально упростить вопрос тех задания и пр.Конкурентным преимуществом ...
Социальная платформа на основе Drupal Commons
Для того чтобы подать заявку на данный проект:
1) внимательно ознакомьтесь с ниже-приведенным описанием задания
2) укажите ссылки/описание подобных проектов выполненных Вами
3) укажите сколько часов потребуется на реализацию каждого требования.
4) предоставьте общую оценку сложности проекта включая:
- число часов для реализации всех требований
- число часов Вы сможете работать в неделю
- число недель требуемое Вам для завершения всего проекта учитывая вашу занятость, выходные и т.д.
- вашу общую оценку проекта в $$
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нижеприведенное содержание является переводом с английского - извинения за ошибки
1 Обзор
Конечный продукт будет являться гибридом multi-vendor ecommerce платформы и узконаправленной социальной сети. Технически, эта платформа будет представлять собой комбинацию двух систем:
1) Multi-Vendor eCommerce Platform. Детали этой системы содержатся в отдельно опубликованном проэкте с названием: “Multi-Vendor eCommerce Платформа”
2) социальная платформа на основе Drupal Commons (http://www.acquia.com/products-services/Drupal-фонда-социально-бизнес-ПО)
Этот документ описывает требования к выше упомянутой системе # 2 - социальная платформа. Все требования должны быть реализованы на основании платформы Drupal Commons. Эти требивания/features составят MVP (Minimum Viable Product), направленный на тестирование бизнес-модели. При успешном тестировании будут последующие релизы.
По сути, проэкт состоит в создании новой темы на основании существующего PSD (будет показан после обсуждения всех остальных вопросов), добавления некоторого функционала, настойке и установке Drupal Commons. Наличие URL под конкретным требованием / страницей указывает на то что страница уже существует в out-of-the-box версии Drupal Commons и требование описывает изменение существующего дизайна / функционала. Все URL ссылаются на установленную тестовую версию (относительно свежую) Drupal Commons без каких-либо модификаций: http://fitestdev.devcloud.acquia-sites.com/
2. Требования
2.1. Тема & Дизайн
реализовать responsive/”пропорционально-резиновую” тему Drupal с дизайном на основе существующего PSD. Новая тема должна безупречно интегрироваться с default Drupal Commons theme.
2.2. Home Page - logged out
URL: http://fitestdev.devcloud.acquia-sites.com/
Функционал, сверху вниз:
В верхней части страницы будет содержаться пара статической графики / текста.
Sign Up ссылка -> to the existing sign up / login page
Log In with Facebook ссылка -> open up Facebook login overlay
Нижняя частьстраницы должны иметь список 3 недавно зарегестрировавшихся пользователей. Каждый запись показанного пользователя должена иметь фото, полное имя, и краткое “о себе”
“see more” user profiles link -> user search page.
2.3. Home Page - logged in
URL: http://fitestdev.devcloud.acquia-sites.com/home
реализовать интерфейс на основе существующей PSD дизайна
нет новых функциональных элементов
2.3.1. Integration of Content with Facebook
при создании постов: пользователь должен иметь вариант дублировать свой пост на:
Facebook странице пользователя
Facebook странице сайта / платформы
для новых Q & As: пользователь должен иметь возможность создать на Facebook странице платформы пост со ссылкой на Q & A
для новых Events: пользователь должен иметь возможность создать на Facebook странице платформы пост со ссылкой на Event
2.4. Static Page 1
url (new page): /for-users
linked from: Home Page
Реализовать статическую информационную страницу на основе PSD дизайна
2.5. Static Page 2
url (new page): /for-users
linked from: Home Page
Реализовать статическую информационную страницу на основе PSD дизайна
2.6. Log in Page
url: http://fitestdev.devcloud.acquia-sites.com/user/login
linked from: any page requiring sign up or login
Реализовать интерфейс, основанный на существующей PSD
2.6.1. Log in with Facebook
кнопка Facebook должна служить как в качестве логина так и регистрации. Если пользователь входит в систему в первый раз, то:
пользователь должен предоставить согласия импортировать личные данные из FB (адрес электронной почты, изображение профиля, стены изображения, пола, день рождения)
система должна импортировать данные пользователя и создать новый аккаунт
2.7. Log in with Facebook
URL: http://fitestdev.devcloud.acquia-sites.com/users/mike-Уилсон
url: http://fitestdev.devcloud.acquia-sites.com/users/mike-wilson
linked from:
Contest Results page
Verification Email
Требования:
Реализовать интерфейс на основе существующей PSD дизайна
Показать ссылку на магазин пользователя, если он / она имеет таковой
показывает список услиг пользователя. Т.е. ситема должна поддерживать ввод списка услуг пользователем
Claim profile link -> Claim Profile Page
Реализовать несколько вкладок, описанных ниже
2.7.1. Timeline Tab
Реализовать интерфейс (на основе существующего дизайна PSD) того же содержания, которое пользователь видит на своей странице(http://fitestdev.devcloud.acquia-sites.com/home)
2.7.2. Log in Page
текст “О себе”
2.7.3. Competition History Tab
Некоторые из пользователей системы будет профессиональными спортсменами. Такие спортсмены должны иметь возможность ввести список конкурсов где они соревновались в этом формате: <: <имя="" Конкурса="">:
2.7.4. Clients Tab
Некоторые из пользователей системы будут являться личными тренерами. Эти тренера будут иметь возможность указать, кто были / есть их клиенты. Таким образом, система должна позволять тренерам ввести информацию о своих клиентов. Каждый клиент должен существовать в системе. Следовательно, тренер должен быть в состоянии либо найти своих клиентов либо введите новых пользователей в систему с помощью упрощенной формы. Каждая новая запись пользователя должен иметь:
полное имя
фотографя “До” / “После”
адрес электронной почты
Новые пользователи должны быть уведомлены по электронной почте, о том что их профиль был создан для них. E-mail должен иметь пригласительную ссылку и имя лица (тренера), создавшего профиль
2.7.5. Photos Tab
Пользователь должен иметь возможность загружать свои фотографии в систему. Эта вкладка должна показать фото пользователей галереи / коллаж с подписями к фотографиям.
2.8. Claim Profile Page
url: /claim-profile?
linked from: View Profile page
система будет иметь начальную базу профилей пользователей. Для тех пользователей, страница профиля должна иметь ссылку "Claim Profile", указывающую на страницу Claim Profile. Эта страница должна иметь форму принимающую пользовательские данные, чтобы удостоверить личность: электронную почту и фото удостоверения личности. Сохраненные электронная почта и фото удостоверения должны быть отправлены администратору сайта, который, после проверки удостоверения, должен быть в состоянии отправить пользователю, который заполнил форму, ссылку активации аккаунта.
2.9. Contest Results Page
url: /contest/
linked from: View Profile page
система будет хранить результаты о спортивных соревнованиях. Имеется в наличии база данных соревнований. Эта страница будет показывать результаты конкретного соревнования на основании переданного в URL . Простая таблица на основе имеющейся PSD.
Заявки фрилансеров
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