Создание лендинговой страницы

Необходимо создать новый сайт-каталог на базе подходящего шаблона (нравится этот http://www.templatemonster.com/ru/wordpress-themes-type/38291.html ) Есть готовый макет страниц, нарисованный от руки (в прикреплённых файлах). Подскажите пожалуйста, можно ли адаптировать к примеру данный шаблон под мои требования и ...