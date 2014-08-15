Создание лендинговой страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок193 просмотра

Добрый день! Требуется создать продающую посадочную страницу с высоким уровнем конверсии "под ключ".

Примерное задание в прикреплении, но надо добавить оплату через сайт и полностью расписать кнопку "заказать", наметки этого так же имеются.

Жду Ваших предложений по ценам и срокам.

Оплата за проделанную работу.

11 лет назад
Mini-Me
Мария 
41 год
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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