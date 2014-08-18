Сайт автоматизирующий работу с документами

Сделать сайт который автоматизирует работу организации, оказывающей услуги в области пожарного надзора. Подробное техническое задание в прикрепленном документе. Сайт является частью дипломного проекта и будет внедряться в реальную эксплуатацию.

Всё необходимо выполнить с помощью php, mysql, css и тп.

Сайт будет использоваться в условиях медленного интернета, поэтому при создании нужно будет уделять внимание низкому потреблению трафика (не до фанатизма, но хотя бы иметь этот момент в виду).

Задание подробное, поэтому просьба цены указывать конкретные.