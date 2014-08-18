Создать несколько Landing Page

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт17 заявок190 просмотров

Требуется специалист в области создания и оптимизации Лэндингов для построения нескольких одностраничников на разные темы. Один из них представлен здесь: www.rosposhiv.com

Желательно чтобы стоимость каждого сайта не превышала 50 у.е.

11 лет назад
pavel_balajan
Павел 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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