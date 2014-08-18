Нужен интернет магазин с дополнительным фунукционалом и хорошим дизайном. Пример на который ориентируемся : www.etsy.com
Создать несколько Landing Page
Требуется специалист в области создания и оптимизации Лэндингов для построения нескольких одностраничников на разные темы. Один из них представлен здесь: www.rosposhiv.com
Желательно чтобы стоимость каждого сайта не превышала 50 у.е.
Заявки фрилансеров
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