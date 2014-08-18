Всего - три типовые страницы (главная, страница категории и страница поста), превью приложил. Сам сайт с уже работающим функционалом есть, то есть эта задача - большое обновление. Но так, как изменений много, ...
Сайт brow bar
Здравствуйте! Необходимо создать сайт "под ключ" и выложить на хостинг (логотип и домен есть). Вот сайт, который надо создать по образу и подобию, только без карты и онлайн записи, http://browbar.ru
Ну фотографию надо другую. Во вложении информации о проекте.
Стоимость и срок, пожалуйста.
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