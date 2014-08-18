Сайт brow bar

Здравствуйте! Необходимо создать сайт "под ключ" и выложить на хостинг (логотип и домен есть). Вот сайт, который надо создать по образу и подобию, только без карты и онлайн записи, http://browbar.ru

Ну фотографию надо другую. Во вложении информации о проекте.

Стоимость и срок, пожалуйста.