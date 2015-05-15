ira-chernika

Здравствуйте! Нужно расшифровать радиоэфир. Продолжительностью 35 минут. Жду вашего предложения по цене. Спасибо
Ирина ira-chernikaira-chernika
- Редактирование и Корректура52 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! во вложении техзадание на написание текстов, все выделено красным нужно написать или сделать рерайт. Жду предложения по цене и срокам. Спасибо.Копирайтинг8 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Необходимо оформить портфолио для сайта. У меня в основном нейминг и доменные имена и немного логотипы которые нужно красиво написать и поставить на фон. Хочется, чтобы было как здесь hello-brand.ru Сколько это будет стоить, у меня ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать дизайн сайта для бюро переводов. Есть логотип, тексты и т.д. Интересует сайт под вордпресс. Можно предложить готовый шаблон или недорогое решение для сайта (бюджет ооооочень ограничен). СпасибоДизайн сайтов26 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Необходимо разместить объявление на 100 досок. Тематика - расшифровка аудиозаписей/перевод аудио в текст. регион - Ростов-на-Дону. ЖДу предложения по цене. СпасибоНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте! Требуется на расшифровку аудиозаписей несколько человек. Записи заседаний и радиоэфиры., интервью журналистов. Жду вашего предложения по цене за минуту записи. Требования к исполнителю грамотность и опыт расшифровки. С уважением, ИринаРедактирование и Корректура56 заявокЗакрыт8 лет назад
Срочно нужно выполнить расшфировку аудио (до 15-30) и фокус-группы (21-00) 30 минут и 24 минуты. Требования к оформлению исполнителюРедактирование и Корректура1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $50
Здравствуйте, уважаемые переводчики! Нам нужен перевод сайта на китайский язык. Срок - суббота. Файл содержит порядка 16000 знаков с пробелами. Жду предложения цены, текст выбранному исполнителю. СпасибоПереводы8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Здравствуйте! У нас есть видео на английском языке, нужно сделать монтаж звука (закадровый синхронный). Переводчик начитает текст и его нужно добавить в видео. Сколько будет стоить минута или полчаса? у нас всего 30 минут. срок? И сколько будет стоить ...Аудиомонтаж23 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Здравствуйте! Во вложении тексты для объявлений. Необходимо сделать рерайт. Срок - понедельник, до 10-00. Жду вашего предложения по цене, за все.Копирайтинг14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Необходимо расшифровать 3 радио эфира. продолжительностью 34, 37 и 36 минут. Оплата - 5 руб/мин. Работа эта не так проста как кажется, просьба рассчитывать свои силы.Копирайтинг14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Нужно расшифровать несколько радиоэфиров. Продолжительность эфиров от 30 минут до 45 минут. Срок расшифровки 1 эфира - 1 день, 2 эфира - 1,5 дня. Оплата 5 руб/мин (качество отличное и тематика очень легкая). Образец записи по ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $10
У меня есть флаги, нужно дорисовать недостающие. Пример флага во вложении, мне нужно точно также в формате Jpeg, того же размера. Список стран во вложении, флаг тоже. Жду ваших предложений.Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Срочный перевод на болгарский, текст художественный, проза и поэзия. Объем около 130 страниц. Сколько будет стоить стр? и Какой Срок?Переводы6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Необходимо подобрать ключи от низкочастотных до высокочастотных. Яндекс. Тематика - "расшифровка аудиозаписей"Контекстная реклама17 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Здравствуйте! Необходимо перевести инструкцию к котлам. во вложении материал, который нужно перевести, и сверстать в соответствии с оригиналом. Прошу указывать стоимость за 1800 знаков, а не за 1000. Срок перевода - 2 недели. Принимаются заявки так ...Переводы15 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Во вложении логотип, нужен его векторный формат. И изменить название, желательно таким же шрифтом или очень похожим. Предложение цены принимаюЛоготипы и Знаки27 заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
Необходима обтравка фото. Вырезать и поставить на прозрачный фон в psd Пример https://cloud.mail.ru/public/nZvjrVGjAUaA/100CANON Всего – 52 шт.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Здравствуйте! Необходимо сделать расшифровку англоязычных видеозаписей. https://yadi.sk/i/szVTYVS1gd8kg С простановкой тайм-кодов. Нужно набрать текст на английском языке. Сколько будет стоить минута? И потом нужно будет перевести. Сколько будет стоить перевод. Писать "сделаю только перевод" не нужно. Меня интересует отдельно стоимость за ...Переводы9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Уважаемые переводчики! Необходим медицинский перевод книги по хирургии. Перевод рус-анг. Объем порядка 112 страниц (по 1800 знаков). Пример текста во вложении. Жду вашего предложения цены и сроков.Переводы18 заявокЗакрыт9 лет назад