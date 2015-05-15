ira-chernika

Ирина ira-chernika

 
44 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
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  • Тексты для сайта

    Здравствуйте! во вложении техзадание на написание текстов, все выделено красным нужно написать или сделать рерайт. Жду предложения по цене и срокам. Спасибо.

    Тексты для сайта
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Оформить портфолио

    Здравствуйте! Необходимо оформить портфолио для сайта. У меня в основном нейминг и доменные имена и немного логотипы которые нужно красиво написать и поставить на фон. Хочется, чтобы было как здесь hello-brand.ru Сколько это будет стоить, у меня ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн сайта

    Необходимо разработать дизайн сайта для бюро переводов. Есть логотип, тексты и т.д.  Интересует сайт под вордпресс.  Можно предложить готовый шаблон или недорогое решение для сайта (бюджет ооооочень ограничен). Спасибо

    WordPressДизайн сайта
    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доски объявлений

    Здравствуйте! Необходимо разместить объявление на 100 досок. Тематика - расшифровка аудиозаписей/перевод аудио в текст. регион - Ростов-на-Дону. ЖДу предложения по цене. Спасибо

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Расшифровка аудио

    Здравствуйте!   Требуется на  расшифровку аудиозаписей несколько человек. Записи заседаний и радиоэфиры., интервью журналистов.   Жду вашего предложения по цене за минуту записи.  Требования к исполнителю грамотность и опыт расшифровки.   С уважением, Ирина

    Редактирование и Корректура56 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перевод на китайский язык

    $50

    Здравствуйте, уважаемые переводчики! Нам нужен перевод сайта на китайский язык. Срок - суббота. Файл содержит порядка 16000 знаков с пробелами. Жду предложения цены, текст выбранному исполнителю. Спасибо

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Закадровый синхронный перевод

    $50

    Здравствуйте! У нас есть видео на английском языке, нужно сделать монтаж звука (закадровый синхронный). Переводчик начитает текст и его нужно добавить в видео. Сколько будет стоить минута или полчаса? у нас всего 30 минут. срок? И сколько будет стоить ...

    Аудиомонтаж23 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт объявлений

    $50

    Здравствуйте! Во вложении тексты для объявлений. Необходимо сделать рерайт. Срок - понедельник, до 10-00. Жду вашего предложения по цене, за все.

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Расшифровка радио эфиров

    $10

    Необходимо расшифровать 3 радио эфира. продолжительностью 34, 37 и 36 минут. Оплата - 5 руб/мин. Работа эта не так проста как кажется, просьба рассчитывать свои силы.

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Расшифровка аудио

    $50

    Нужно расшифровать несколько радиоэфиров. Продолжительность эфиров от 30 минут до 45 минут. Срок расшифровки 1 эфира - 1 день, 2 эфира - 1,5 дня. Оплата 5 руб/мин (качество отличное и тематика очень легкая). Образец записи по ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нарисовать флаги

    $10

    У меня есть флаги, нужно дорисовать недостающие. Пример флага во вложении, мне нужно точно также в формате Jpeg, того же размера. Список стран во вложении, флаг тоже. Жду ваших предложений.

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Технический перевод англ.-рус.

    $50

    Здравствуйте! Необходимо перевести инструкцию к котлам. во вложении материал, который нужно перевести, и сверстать в соответствии с оригиналом. Прошу указывать стоимость за 1800 знаков, а не за 1000. Срок перевода - 2 недели. Принимаются заявки так ...

    Переводы15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обтравка фото

    $30

    Необходима обтравка фото. Вырезать и поставить на прозрачный фон в psd Пример https://cloud.mail.ru/public/nZvjrVGjAUaA/100CANON Всего – 52 шт.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Расшифровка англоязычной видеозаписей

    $50

    Здравствуйте! Необходимо сделать расшифровку англоязычных видеозаписей. https://yadi.sk/i/szVTYVS1gd8kg С простановкой тайм-кодов. Нужно набрать текст на английском языке. Сколько будет стоить минута? И потом нужно будет перевести. Сколько будет стоить перевод. Писать "сделаю только перевод" не нужно. Меня интересует отдельно стоимость за ...

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Медицинский перевод рус-анг

    $50

    Уважаемые переводчики! Необходим медицинский перевод книги по хирургии. Перевод рус-анг. Объем порядка 112 страниц (по 1800 знаков). Пример текста во вложении. Жду вашего предложения цены и сроков.

    Переводы18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Naivka
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Доски объявлений
Отличный заказчик. Задача поставлена чётко. В процессе сотрудничества всегда на связи. Оплата в срок. Рекомендую!
Ольга выполнила для нас размещение объявлений. Все сделала быстро и качественно. Спасибо. Рекомендуем.
Ответный отзыв
lindemann33
Светлана 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$4
10 баллов
8 лет назад
Расшифровка аудио
Спасибо, Ирина, за интересный заказ и своевременную оплату моей работы. Вы замечательный заказчик!
Наши рекомендации!!! Отличный исполнитель, качественно и в срок выполняет свою работу. Нареканий нет.
Ответный отзыв
sandra97
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Расшифровка аудиозаписей
Ирина - очень добросовестный заказчик и длительное сотрудничество это доказало. Четкая постановка задачи и мгновенная оплата. С таким человеком приятно работать. Рекомендую!
Рекомендуем Александру, как очень исполнительного человека. Работаем с ней на протяжении двух месяцев, ни разу у нас ни возникло нареканий ни к качеству ее работы, ни к срокам выполнения проекта.
Ответный отзыв
7Alex7
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Обтравка фото
Ирина хороший заказчик. Всегда на связи и быстрая оплата.
Александр спас нас практически из безвыходной ситуации. Когда другие исполнители взявшись за работу, отказались от нее. Александр все сделал в с рок и очень качественно. Рекомендуем!!!
Ответный отзыв
Demoris
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Разработать "Расчет заказа"
Сотрудничеством остался доволен, понятное тз, своевременная оплата
Роман превосходно справился со своей задачей, все было сделано быстро и качетсвенно
Ответный отзыв