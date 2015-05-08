Медицинский перевод рус-анг

$50
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Закрыт18 заявок217 просмотров

Уважаемые переводчики! Необходим медицинский перевод книги по хирургии. Перевод рус-анг. Объем порядка 112 страниц (по 1800 знаков). Пример текста во вложении.

Жду вашего предложения цены и сроков.

10 лет назад
ira-chernika
Ирина 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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