Книга на английский язык

Требуется перевод книги на американский английский. Объем книги 200 тысяч знаков. Тематика: психология и философия.

Вычитка, перепроверки, и еще раз проверки будут жесткие, поэтому расценивайте данный проект лишь как предварительный (не факт, что я выберу исполнителя здесь и прям сразу). И ошибки в переводе будут наказываться. Будьте в себе уверены, прежде, чем соглашаться на участие.

Переводчикам книг с большим портфолио отдаётся предпочтение.