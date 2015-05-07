Всем привет. Для русскоязычного блога необходимо перевести 10 постов с аналогичного англоязычного блога. Размер постов от 3,000 до 5,000 знаков. Тематика - ИТ и Информационная безопасность. ...
Книга на английский язык
Требуется перевод книги на американский английский. Объем книги 200 тысяч знаков. Тематика: психология и философия.
Вычитка, перепроверки, и еще раз проверки будут жесткие, поэтому расценивайте данный проект лишь как предварительный (не факт, что я выберу исполнителя здесь и прям сразу). И ошибки в переводе будут наказываться. Будьте в себе уверены, прежде, чем соглашаться на участие.
Переводчикам книг с большим портфолио отдаётся предпочтение.
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