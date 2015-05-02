Перевести 4 текста с английского на русский и сделать несколько упражнений с переводом. за все 150 грн.
Перевод с русского на немецкий
http://goltisacademy.com/trainings/goltis/germaniya/
Нужно перевести сайт одностраничный. Можен часа на 4 работы. Сколько хотите за работу?
Желательно перевод к 10.05. Сделать
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Периодически нужны переводы с польского/на польский. Объем работы, разумеется, не очень большой. Во вложении текущее задание.Завершен10 лет назад
Надо: 1. Перевести с русского на английский не сложный текст около 4-5 тыс знаков 2. Есть 4 небольших таблицы аналогичные, как по сноске в приложенном, на финском языке+ есть сноски с переводом на ...Завершен10 лет назад
На сайт о единоборствах (БОКС, ММА, БОРЬБА, ДЗЮДО и тп) требуются журналисты со знанием Английского языка. Задача: Задача перевод новостей из англоязычных источников. И их публикация на сайте заказчика. Требования к ...Переводы16 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо перевести статьи с английского на русский. Статьи тематики Business с сайта www.nytimes.com Требования: - литературный перевод газетного текста - при выборе кандидата попрошу сделать перевод 1 абзаца ...Завершен10 лет назад
Дисциплина: французский язык Тема: Кол-во страниц: 10 слайдов Оригинальность: 85% Срок: 07.05.2015 Дополнительно: Это юридический перевод,человек,который будет ...Завершен10 лет назад
Нужно будет переводить статьи по туристической тематике, в сумме будет около 600.000 знаков без пробелов. Писать цену за 1000 знаков.Переводы48 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен перевод 15 страниц английского технического текста на русский с базовым форматированием. Символов где то 29-30 тысяч (без пробелов). Требования к исполнителю: знание языковой сферы технического обслуживания двигателей, систем внутреннего сгорания, автомобилей и т.д. ...Переводы12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
До 3 мая 2015г. нужна корректировка и последующий перевод на английский предложенного текста. До 2000 символов (с пробелами).Переводы19 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Нужно перевести сайт: www.uvipe.com с русского на английский язык. Перевод не обязательно делать слово в слово, важно написать простым английским языком, т.к. читать его будут американцы и англичане Перевести нужно ...Переводы22 заявкиЗакрыт10 лет назад