Перевод сайта на английский язык, внутренние страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт22 заявки306 просмотров

Здравствуйте.

Нужно перевести сайт: www.uvipe.com с русского на английский язык. Перевод не обязательно делать слово в слово, важно написать простым английским языком, т.к. читать его будут американцы и англичане

Перевести нужно все внутренние страницы сайта, и главную то же. Кнопки, шапку переводить не нужно

Просьба не писать шаблон, а писать цену и сроки работы, или вопросы если есть.

Все предложения рассматриваю

10 лет назад
yastreb_321
Алексей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров