Перевод сайта на английский язык, внутренние страницы

Здравствуйте.

Нужно перевести сайт: www.uvipe.com с русского на английский язык. Перевод не обязательно делать слово в слово, важно написать простым английским языком, т.к. читать его будут американцы и англичане

Перевести нужно все внутренние страницы сайта, и главную то же. Кнопки, шапку переводить не нужно

Просьба не писать шаблон, а писать цену и сроки работы, или вопросы если есть.

Все предложения рассматриваю