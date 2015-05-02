Перевод инструкции

$3
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Завершен7 заявок136 просмотров

Перевести текст с картинок инструкции https://drive.google.com/folderview?id=0B3vGvOujROTOfjlqMHEyVktYcjNOMTBwOEtlMnB0SzdCRnRSenFwb09STmQ0TnhGdkNnVXM&usp=sharing

На английский, чтоб америкосы не шарахались от перевода!

Текста немного, текст понятный. Пишите пожалуйста цены и сроки.

10 лет назад
kudryashov
Александр 
41 год
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

katerina18
Екатерина 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$23
1 день
Были загвоздки с оплатой (я не пользуюсь вебмани), но мы все быстро решили и оплату я провел paypal. Катя - отличный фрилансер, все сделала в срок. Рекомендую.
Сотрудничество прошло успешно. Все вопросы по оплате решены. Саша - хороший заказчик, всегда был на связи. Оперативное общение.

Заявки фрилансеров

katerina18
Екатерина 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад