Нужен профессиональный перевод на польский язык. Несколько страниц в виде коммерческого предложения.
Перевод инструкции
Перевести текст с картинок инструкции https://drive.google.com/folderview?id=0B3vGvOujROTOfjlqMHEyVktYcjNOMTBwOEtlMnB0SzdCRnRSenFwb09STmQ0TnhGdkNnVXM&usp=sharing
На английский, чтоб америкосы не шарахались от перевода!
Текста немного, текст понятный. Пишите пожалуйста цены и сроки.
Выбранный исполнитель
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