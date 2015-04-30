Необходимо перевести на русский язык два англоязычных документа. Документы имеют юридическую тематику. Ссылки на документы 1. https://www.elance.com/p/legal/account-agreement.pdf 2. https://www.elance.com/p/legal/independent-contractor-services-agreement.pdf Необходимо ...
С франц на рус - 4 стр
Необходимо срочно перевести договор на аренду квартиры.
4 страницы с франц на рус.
указывайте стоимость за 1 страницу а4
оплата яндекс
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