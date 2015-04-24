Перевод текста.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт24 заявки395 просмотров

Требования:

- Находить по наименованию товара текст для перевода на зарубежных ресурсах.

- Перевод должен быть выполнен в свободной форме, возможно применение художественной стилистики.

- Текст должен быть уникальным.

Тематика:

- спортивное питание, жиросжигатели, предтренировчные комплексы

Для желающих, Вы делаете перевод текста для одного продукта, если перевод устраивает, предлагаются другие товары для следующих переводов( первый, после утверждения так же оплачивается).

10 лет назад
rustam4uk
Рустам 
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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