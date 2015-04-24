Хорошее знание разговорного болгарского языка. Нужно обзвонить ряд предоставленных компаний и задать вопросы по опроснику. Порядка 10 вопросов по каждому из обзваниваемых. Затраты на связь естественно оплачиваются. Наличие Skype обязательно Оплата: ...
Перевод текста.
Требования:
- Находить по наименованию товара текст для перевода на зарубежных ресурсах.
- Перевод должен быть выполнен в свободной форме, возможно применение художественной стилистики.
- Текст должен быть уникальным.
Тематика:
- спортивное питание, жиросжигатели, предтренировчные комплексы
Для желающих, Вы делаете перевод текста для одного продукта, если перевод устраивает, предлагаются другие товары для следующих переводов( первый, после утверждения так же оплачивается).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо перевести несколько несложных научнопопулярных текстов на тему отношений с английского на русский язык. Общий объем текста - 31 тыс знаков без пробелов. !Обязательно! В заявке присылайте стоимость за ...Завершен10 лет назад
Добрый день. Ищу переводчика для 2 статей с русского на английский. Объем примерно 3-4 страницы одна статья. Тематика экономическая-финансовая-общая. Нужно срочно сегодня-завтра! Также есть текст на переработку (рерайтинг) для ...Завершен10 лет назад
Требуется на долгсрочное сотрудничество переводчик текстов. В задание приведена часть документации. Просьба предоставить стоимость в таком виде чтобы была ясна модель ценообразования, т.е. не скопом за данный объем. Уменьшения объема работы не будет, ...Переводы17 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Нужно перевести с английского две инструкции. Они в приложенных файлах. Одна из них в ворде и результат нужен в ворде. Вторая в PDF, результат нужен в .cdr !!! ...Завершен10 лет назад
- $200
Здравствуйте. Есть версии сайта на английском, итальянском, испанском и турецком языках. Переходим на новый веб сайт с CMS системой, каждому элементу ставится в соответствие нужный текст. Все переводы осуществляются в CMS системе, ...Переводы7 заявокЗакрыт10 лет назад
Тема кавказские овчарки объем 2-3 Кз/статья Уник от 90% по адвего Оплата на QIWI, строго по факту, можно поэтапно за каждую часть работ. ...Переводы10 заявокЗакрыт10 лет назад
Приветствую, полиглотов! Есть простая задача: Перевести сайт о пасеке и мёде с украинского языка на английский. Заявки с Вашим бюджетом принимаются только от участников с отзывами. Оплата по ...Завершен10 лет назад
Необходимо перевести договор, оформить его в документе WORD в две колонки, слева русский вариант, справа английский. Размер 7000 знаков без пробелов.Переводы18 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Имеется радиолюбительский русскоязычный канал "Паяльник TV". (в гугле вбейте для подробностей) Тематика: радиолюбительство, электроника, DIY и все что с этим связано. Требуется придумать название на английском языке максимально близкое к тематике ...Завершен10 лет назад