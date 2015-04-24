Требования:

- Находить по наименованию товара текст для перевода на зарубежных ресурсах.

- Перевод должен быть выполнен в свободной форме, возможно применение художественной стилистики.

- Текст должен быть уникальным.

Тематика:

- спортивное питание, жиросжигатели, предтренировчные комплексы

Для желающих, Вы делаете перевод текста для одного продукта, если перевод устраивает, предлагаются другие товары для следующих переводов( первый, после утверждения так же оплачивается).