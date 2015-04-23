Перевод технических документов

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт17 заявок266 просмотров

Требуется на долгсрочное сотрудничество переводчик текстов. В задание приведена часть документации.

Просьба предоставить стоимость в таком виде чтобы была ясна модель ценообразования, т.е. не скопом за данный объем.

Уменьшения объема работы не будет, ее будет только больше.

С Уважением,

Спасибо!

Уточнение - требуется предоставить перевод в том же виде и формате что и оригинал.

10 лет назад
glps
52 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Перевод с английского двух инструкций

    Добрый день. Нужно перевести с английского две инструкции. Они в приложенных файлах. Одна из них в ворде и результат нужен в ворде. Вторая в PDF, результат нужен в .cdr !!! ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перевод сайта, CMS. Английский на итальянский, испанский, турецкий.

    $200

    Здравствуйте. Есть версии сайта на английском, итальянском, испанском и турецком языках. Переходим на новый веб сайт с CMS системой, каждому элементу ставится в соответствие нужный текст. Все переводы осуществляются в CMS системе, ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт 15 статей на английском

    Тема кавказские овчарки объем 2-3 Кз/статья Уник от 90% по адвего Оплата на QIWI, строго по факту, можно поэтапно за каждую часть работ. ...

    Переводы10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод сайта "УКР->ENG"

    Приветствую, полиглотов! Есть простая задача: Перевести сайт о пасеке и мёде с украинского языка на английский. Заявки с Вашим бюджетом принимаются только от участников с отзывами. Оплата по ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Название на английском языке (радиолюбительство)

    $20

    Имеется радиолюбительский русскоязычный канал "Паяльник TV". (в гугле вбейте для подробностей) Тематика: радиолюбительство, электроника, DIY и все что с этим связано. Требуется придумать название на английском языке максимально близкое к тематике ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перевод технической документации на термопластавтомат

    $160

    Что такое термопластавтомат можно посмотреть здесь - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%F0%EC%EE%EF%EB%E0%F1%F2%E0%E2%F2%EE%EC%E0%F2 Объем текста около 86 000 знаков. Форматирование переведенного документа должно быть сохранено. Бюджет 8 000 рублей. Оплата либо WMR либо на карту ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перевод

    ! Основное требование - личным сообщение отправьте несколько абзацев ранее переведенного текста или текстов. Заявки без примеров работ личным сообщением будут просто отклонены, к сожалению( Тематика - автомобили требуется качественный перевод ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад