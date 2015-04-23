Перевод технических документов

Требуется на долгсрочное сотрудничество переводчик текстов. В задание приведена часть документации.

Просьба предоставить стоимость в таком виде чтобы была ясна модель ценообразования, т.е. не скопом за данный объем.

Уменьшения объема работы не будет, ее будет только больше.

С Уважением,

Спасибо!

Уточнение - требуется предоставить перевод в том же виде и формате что и оригинал.