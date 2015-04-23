Добрый день. Нужно перевести с английского две инструкции. Они в приложенных файлах. Одна из них в ворде и результат нужен в ворде. Вторая в PDF, результат нужен в .cdr !!! ...
Перевод технических документов
Требуется на долгсрочное сотрудничество переводчик текстов. В задание приведена часть документации.
Просьба предоставить стоимость в таком виде чтобы была ясна модель ценообразования, т.е. не скопом за данный объем.
Уменьшения объема работы не будет, ее будет только больше.
С Уважением,
Спасибо!
Уточнение - требуется предоставить перевод в том же виде и формате что и оригинал.
Заявки фрилансеров
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