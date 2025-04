Перевод сайта, CMS. Английский на итальянский, испанский, турецкий.

Здравствуйте. Есть версии сайта на английском, итальянском, испанском и турецком языках. Переходим на новый веб сайт с CMS системой, каждому элементу ставится в соответствие нужный текст.

Все переводы осуществляются в CMS системе, выглядит как веб редактор на сайте. Выдаем вам персональный логин, вы проходите по полям и пишете перевод.

Пример для испанского:

ABOUT US, пишете INICIO

Требуется соблюдать форматирование: если заглавные буквы, вы пишете заглавными

Если жирный текст, вы вставляете жирный текст, вот картинка с примером:

http://postimg.org/image/dtz9hp5n5/

Title: Company Profile, вы прям здесь по живому вбиваете Perfil De La Empresa

Ниже Menu Item Title, то же самое, вбиваете Perfil De La Empresa

Ниже Rich Edit, раскрываете, там текст, набиваете перевод на испанском. Можно взять перевод с текущей версии испанского сайта, если найдете нужный текст. Машинный перевод не допускается!

готовому исполнителю я могу устроить небольшую демонстрацию по работе с CMS системой, там всё просто.

Welcome to ICM Capital, an international online

аналогично вбиваем:

Pionera en inversión online, ICM Capital es una...

И так далее. Чтобы оценить объем работы предлагается весь английский текст копировать в Word файл, потом подсчитаем число знаков. Так как требуется 3 языка, у всех подрядчиков объем текста должен более-менее сойтись.

Требуется аккуратность и исполнительность. Всего объем около 50 килобайт текста. Пожалуйста пишите свою стоимость за килобайт текста + готовое форматирование в платформе. И какой язык переводите.

Жду ваших предложений!

Ярослав