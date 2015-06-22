Перевод сайта "УКР->ENG"

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен13 заявок267 просмотров

Приветствую, полиглотов!

Есть простая задача: Перевести сайт о пасеке и мёде с украинского языка на английский.

Заявки с Вашим бюджетом принимаются только от участников с отзывами.

Оплата по факту, возможны дальнейшие заказы.

Сайт: http://nasha-pasika.lviv.ua/

10 лет назад
Vigura
Виктор 
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

LinguaSpace
Коваленко 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$110
7 дней
Людмила (LinguaSpace) отлично, быстро и главное правильно справилась с поставленной задачей. Рекомендую исполнителя клиентам, которые ценят "золотую середину", между: качеством, стоимостью и сроками выполнения. Людмила быстро и "по делу" общалась, приятный человек и толковый исполнитель.
Приятный заказчик, четкое задание, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

LinguaSpace
Коваленко 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Название на английском языке (радиолюбительство)

    $20

    Имеется радиолюбительский русскоязычный канал "Паяльник TV". (в гугле вбейте для подробностей) Тематика: радиолюбительство, электроника, DIY и все что с этим связано. Требуется придумать название на английском языке максимально близкое к тематике ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перевод технической документации на термопластавтомат

    $160

    Что такое термопластавтомат можно посмотреть здесь - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%F0%EC%EE%EF%EB%E0%F1%F2%E0%E2%F2%EE%EC%E0%F2 Объем текста около 86 000 знаков. Форматирование переведенного документа должно быть сохранено. Бюджет 8 000 рублей. Оплата либо WMR либо на карту ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перевод

    ! Основное требование - личным сообщение отправьте несколько абзацев ранее переведенного текста или текстов. Заявки без примеров работ личным сообщением будут просто отклонены, к сожалению( Тематика - автомобили требуется качественный перевод ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перевод юридического текста (португальский, испанский, итальянский)

    Добрый день, Требуется перевод нескольких текстов с указанных языков на украинский и русский. Указывайте свое направление и стоимость перевода страницы (1800 символов с пробелами), возможные способы оплаты и сколько страниц в ...

    Переводы13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно сделать перевод

    $5

    Добрый день Нужно сделать перевод с русского на английский несложного текста. Многие элементы текста повторяются, поэтому прошу адекватно произвести оценку текста. Текст нужно перепроверить, чтобы перевод был качественный. Оплата ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод инвойсов англ-русс

    Здравствуйте, Просим рассмотреть заказ на перевод инвойсов. Требуется перевести с англ. на русс. с сохранением оформления согласно оригинала. Каждый файл переводится в отдельный файл. Пример оформления текста - прилагаем. ...

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод на немецкий язык. Срочно

    Для профессиональных переводчиков. Нужно перевести на немецкий язык (для подачи в консульство): 1. Характеристика - 1стр 2. Мотивационное письмо - 1 стр 3. Трудовая книжка - 3,5 стр 4. - ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад