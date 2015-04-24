Доброго времени. Нужно перевести с русского на китайской (с техническим уклоном), задание на сегодня, текст на пол страницы. Перевод должен быть грамотным, и понятным для китайской стороны(производителю), потому как будет показан ...
Название на английском языке (радиолюбительство)
Имеется радиолюбительский русскоязычный канал "Паяльник TV". (в гугле вбейте для подробностей)
Тематика: радиолюбительство, электроника, DIY и все что с этим связано.
Требуется придумать название на английском языке максимально близкое к тематике и названию существующего канала. Т.к. логотип останется тот же.
Название должно быть таким же коротким как и Паяльник TV и не должно "пересекаться" с другими каналами в имени.
Мы бы выбрали Soldering Iron TV, но он слишком длинное и наверное не звучит. А Solder TV насколько я понял по англ. неверно будет, т.к. это глагол.
В общем нужен спец. по английскому, и желательно связанный с электроникой
P.S. Мне не нужен перевод текста. Читайте внимательно поставленную задачу! Мне нужно перевести и придумать одно слово для youtube-канала
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