Название на английском языке (радиолюбительство)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен11 заявок249 просмотров

Имеется радиолюбительский русскоязычный канал "Паяльник TV". (в гугле вбейте для подробностей)

Тематика: радиолюбительство, электроника, DIY и все что с этим связано.

Требуется придумать название на английском языке максимально близкое к тематике и названию существующего канала. Т.к. логотип останется тот же.

Название должно быть таким же коротким как и Паяльник TV и не должно "пересекаться" с другими каналами в имени.

Мы бы выбрали Soldering Iron TV, но он слишком длинное и наверное не звучит. А Solder TV насколько я понял по англ. неверно будет, т.к. это глагол.

В общем нужен спец. по английскому, и желательно связанный с электроникой

P.S. Мне не нужен перевод текста. Читайте внимательно поставленную задачу! Мне нужно перевести и придумать одно слово для youtube-канала

10 лет назад
taliban777
Анатолий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

babydoll
50 лет
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
10 лет назад
$21
3 дня
Отличная работа! Вариант Иры понравился больше всего, написал в личку чтобы узнать кошелек и выбрать исполнителем, а оказывается мы уже ранее успешно сотрудничали! Рекомендую однозначно!
Я тоже очень рада была вновь поработать с Анатолием. Заказчик он просто превосходный. Задание четкое, никаких условностей и размытостей. Оплата мгновенная. Однозначно рекомендую его всем!!!

Заявки фрилансеров

babydoll
50 лет
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
10 лет назад

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