Перевод с английского двух инструкций

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Завершен11 заявок253 просмотра

Добрый день.

Нужно перевести с английского две инструкции. Они в приложенных файлах.

Одна из них в ворде и результат нужен в ворде.

Вторая в PDF, результат нужен в .cdr !!!

В инструкциях нужно переводить только текст. То что на картинках переводить не нужно.

Срок 2-3 дня.

Прошу называть конечную цену за всю работу сразу (учитывая изменение формата файла)

Не нужно называть цену за символы, я для того и прикладываю файлы, что бы был виден объем и можно было назвать сумму.

10 лет назад
Florentis
Владимир 
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Выбранный исполнитель

FPM
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