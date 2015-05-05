Перевод с английского двух инструкций

Добрый день.

Нужно перевести с английского две инструкции. Они в приложенных файлах.

Одна из них в ворде и результат нужен в ворде.

Вторая в PDF, результат нужен в .cdr !!!

В инструкциях нужно переводить только текст. То что на картинках переводить не нужно.

Срок 2-3 дня.

Прошу называть конечную цену за всю работу сразу (учитывая изменение формата файла)

Не нужно называть цену за символы, я для того и прикладываю файлы, что бы был виден объем и можно было назвать сумму.