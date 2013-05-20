Florentis

Владимир Смирнов Florentis

 
47 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
9
безопасных платежей

  • Перевод с английского двух инструкций

    Добрый день. Нужно перевести с английского две инструкции. Они в приложенных файлах. Одна из них в ворде и результат нужен в ворде. Вторая в PDF, результат нужен в .cdr !!! В инструкциях нужно переводить только текст. То что на ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать баннеры для слайдера

    $100

    Добрый день. Сайт ave.ru под горизонтальным меню стоит слайдер который листает баннеры. Нужно сделать 7 баннеров. То есть создать стилистику для них общую, что бы она перекликалась с сайтом и не выделялась ярким пятном. Наполнение баннеров я дам, картинки и ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перенос форума на другой сервер

    Добрый день. Требуется не сам перенос, его я сделал. А наладка на новом месте. Возникла одна явная проблема, не распознаются пароли пользователей, то есть либо кодировка, либо шифрование, либо еще что-то встало криво, так как версии ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевод двух инструкций

    Добрый день. Нужно перевести с английского на русский две инструкции. Файлы прикладываю для оценки. Как видно из файлов, здесь не только сплошной текст, но нужно так же перевести отдельные слова и фразы на графических схемах. Иными словами сделать такие ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Cкрипт сбора данных по API и экспорта их в excel

    Есть вот такой сайт, а на нем калькулятор - http://shop-logistics.ru/info/scheme_of_work/Calculator/saint_petersburg/ Как мы видим, при исходной точке Санкт-Петербург. В нем можно ввести город, вес посылки и получить варианты доставки, со сроком стоимостью и ценой. На сайте есть API - ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перевод инструкции

    Добрый день. В приложении образец инструкции на английском языке. Что требуется. 1. Я высылаю файл макета CDR 2. Вы переводите текст и заменяете его в макете на русский, сохраняя верстку. Требования к качеству перевода не завышенные. Скорее важно что бы ...

    Переводы13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен развернутый совет.

    $60

    Добрый день. Суть проблемы: Есть интернет магазин - http://ave.ru Мы постарались и сделали его так, что бы покупатель получил на сайте всю информацию о процессе покупке и не нуждался бы в разговоре с менеджером. Наличие товара актуальное, цена тоже, ...

    Дизайн сайтов3 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Поиск проблем с безопасностью сервера

    $50

    Добрый день. Сервер CentOS под управлением Plesk. В последнее время стали слишком часто возникать проблемы с уязвимостью, обнаруживаю скрипты рассылающие спам и сканирующие. Нужно произвести аудит безопасности. Если есть явные дыры в софте сервера, то закрыть их. Если ...

    CentOS
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн страницы товара в интернет-магазине

    $200

    Вот страница товара в текущем виде - http://ave.ru/eshop/act/20/20_144.html Речь далее пойдет только блоке в котором находятся: фото, краткое описание, цена, информеры, кнопки и меню для выбора региона и города. Сейчас этот блок выбивается из общего дизайна ...

    Дизайн сайтаHTML
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Буклет - 4 страницы А5

    Добрый день. Есть необходимость сверстать небольшой буклет из 4 страниц А5. Есть лого, есть элементы фирменного стиля, 15 фото и текст. От вас - разместить это все интересно и гармонично. Возможно добавить какие-то графические элементы. Поэкспериментировать со шрифтами. На ...

    HTML
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Обработка 15 фотографий, убрать фон.

    $100

    Есть 15 фотографий предметов, тот кто их делал пытался снимать на белом фоне, но руки у него неправильные оказались и фон получился разнородный. Сейчас нужно эти фотографии напечатать в буклете и конечно хочется не в ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина подарков

    $500

    Есть прототип - http://www.pichshop.ru/ Нужно сделать нечто весьма похожее по логике и стилю. То есть, не растянутый по ширине, а центрированный дизайн, допустим 1000 пикселей в ширину. Меню разделов сайта в шапке Меню товаров вертикальное, слева, с раскрывающимися подразделами. В ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Баннеры для интернет-магазина акустики

    $100

    Добрый день. Нужно 2 баннера для интернет-магазина акустических систем. Баннеры размера 468х60. Анимированный GIF или FLASH (на ваш выбор) Требования к баннерам изложены тут - http://www.rle.ru/help/bannerquality/ Сожержание баннеров. Имиждевая реклама бренда акустических систем с побуждением к попупке. Адрес интернет-магазина - http://shop.ave.ru Это ...

    Flash
    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн для интернет магазина

    $100

    Нужен дизайн для интернет магазина (всякая техника) Есть пример который очень нравится заказчику, так что с одной строны просто, нужно почти копию сделать, с другой трудно, хотелось бы разнообразия вариантов. Итак по стилистике, цветовой гамме, ширине ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта службы такси

    $100

    Нужен очень простой и не перегруженный графикой дизайн. По сути графика только в "шапке", ну и может быть какой нибудь декоративный элемент внизу страницы, так как страницы будут не длинные по содержанию. Ориентироваться на вот этот ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен специалист, хорошо знающий CMS Netcat

    Ищу человека хорошо знающего CMS Netcat для долгосрочного периодического сотрудничества. Хочется переложить на кого-то работу типа: натянуть дизайн, перенести в CMS структуру и дизайн статического сайта, поставить какой нибудь модуль и настроить под дизайн и т.д. ...

    NetCat
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Установить IPB Blog на IPB Forum

    Необходимо установить модуль блогов на форум IPB. Форум и модуль блогов лицензионные. Так как форум большой и старый, много раз апгрейдился из предыдущих версий, то установка в лоб не дала успеха. Времени копаться нет, нужен человек который ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Работа для ньюсмейкера - рерайтера

    Нужен качественный рерайт новостей. Тематика новостей широкая, источники я укажу. На выходе текст примерно 1,5 тыс. знаков. Заголовок. Ссылка на картинку. Нужно пока примерно 10 новостей в неделю. Можно ежедневно понемногу, можно через день, желательно что бы простоев ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
259 отзывов(-1)
$42
10 баллов
9 лет назад
Перевод с английского двух инструкций
Все оперативно, довольны сотрудничеством, рекомендуем!
Своевременно и качественно
Ответный отзыв
Scrape
Алмаз 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Сделать баннеры для слайдера
Отлично подготовленное задание Рекомендую, как отличного заказчика. Спасибо!
Сделано 7 баннеров, раньше срока и без замечаний к содержанию. Отлично.
Ответный отзыв
tytus
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Перевод двух инструкций
Четко поставил задачу, оперативно предоставил необходимые файлы, своевременно произвел оплату.
Работа сделана в срок, никаких правок и замечаний не было, что говорит само за себя.
Ответный отзыв
byvaet
Антон 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
48 отзывов
$20
8 баллов
9 лет назад
Нужен развернутый совет.
Все ок.
Рекомендую
Ответный отзыв
ozgo
Олег 
51 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Баннеры для интернет-магазина акустики
рекомендую
Рекомендую
Ответный отзыв