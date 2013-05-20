Добрый день. Нужно перевести с английского две инструкции. Они в приложенных файлах. Одна из них в ворде и результат нужен в ворде. Вторая в PDF, результат нужен в .cdr !!! В инструкциях нужно переводить только текст. То что на ...
Владимир Смирнов FlorentisFlorentis
- Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Добрый день. Сайт ave.ru под горизонтальным меню стоит слайдер который листает баннеры. Нужно сделать 7 баннеров. То есть создать стилистику для них общую, что бы она перекликалась с сайтом и не выделялась ярким пятном. Наполнение баннеров я дам, картинки и ...Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день. Требуется не сам перенос, его я сделал. А наладка на новом месте. Возникла одна явная проблема, не распознаются пароли пользователей, то есть либо кодировка, либо шифрование, либо еще что-то встало криво, так как версии ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Нужно перевести с английского на русский две инструкции. Файлы прикладываю для оценки. Как видно из файлов, здесь не только сплошной текст, но нужно так же перевести отдельные слова и фразы на графических схемах. Иными словами сделать такие ...Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть вот такой сайт, а на нем калькулятор - http://shop-logistics.ru/info/scheme_of_work/Calculator/saint_petersburg/ Как мы видим, при исходной точке Санкт-Петербург. В нем можно ввести город, вес посылки и получить варианты доставки, со сроком стоимостью и ценой. На сайте есть API - ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день. В приложении образец инструкции на английском языке. Что требуется. 1. Я высылаю файл макета CDR 2. Вы переводите текст и заменяете его в макете на русский, сохраняя верстку. Требования к качеству перевода не завышенные. Скорее важно что бы ...Переводы13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $60
Добрый день. Суть проблемы: Есть интернет магазин - http://ave.ru Мы постарались и сделали его так, что бы покупатель получил на сайте всю информацию о процессе покупке и не нуждался бы в разговоре с менеджером. Наличие товара актуальное, цена тоже, ...Дизайн сайтов3 исполнителяЗавершен10 лет назад
- $50
Добрый день. Сервер CentOS под управлением Plesk. В последнее время стали слишком часто возникать проблемы с уязвимостью, обнаруживаю скрипты рассылающие спам и сканирующие. Нужно произвести аудит безопасности. Если есть явные дыры в софте сервера, то закрыть их. Если ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $200
Вот страница товара в текущем виде - http://ave.ru/eshop/act/20/20_144.html Речь далее пойдет только блоке в котором находятся: фото, краткое описание, цена, информеры, кнопки и меню для выбора региона и города. Сейчас этот блок выбивается из общего дизайна ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Есть необходимость сверстать небольшой буклет из 4 страниц А5. Есть лого, есть элементы фирменного стиля, 15 фото и текст. От вас - разместить это все интересно и гармонично. Возможно добавить какие-то графические элементы. Поэкспериментировать со шрифтами. На ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Есть 15 фотографий предметов, тот кто их делал пытался снимать на белом фоне, но руки у него неправильные оказались и фон получился разнородный. Сейчас нужно эти фотографии напечатать в буклете и конечно хочется не в ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Есть прототип - http://www.pichshop.ru/ Нужно сделать нечто весьма похожее по логике и стилю. То есть, не растянутый по ширине, а центрированный дизайн, допустим 1000 пикселей в ширину. Меню разделов сайта в шапке Меню товаров вертикальное, слева, с раскрывающимися подразделами. В ...Завершен11 лет назад
- $100
Добрый день. Нужно 2 баннера для интернет-магазина акустических систем. Баннеры размера 468х60. Анимированный GIF или FLASH (на ваш выбор) Требования к баннерам изложены тут - http://www.rle.ru/help/bannerquality/ Сожержание баннеров. Имиждевая реклама бренда акустических систем с побуждением к попупке. Адрес интернет-магазина - http://shop.ave.ru Это ...Баннеры2 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $100
Нужен дизайн для интернет магазина (всякая техника) Есть пример который очень нравится заказчику, так что с одной строны просто, нужно почти копию сделать, с другой трудно, хотелось бы разнообразия вариантов. Итак по стилистике, цветовой гамме, ширине ...Завершен13 лет назад
- $100
Нужен очень простой и не перегруженный графикой дизайн. По сути графика только в "шапке", ну и может быть какой нибудь декоративный элемент внизу страницы, так как страницы будут не длинные по содержанию. Ориентироваться на вот этот ...Завершен13 лет назад
Ищу человека хорошо знающего CMS Netcat для долгосрочного периодического сотрудничества. Хочется переложить на кого-то работу типа: натянуть дизайн, перенести в CMS структуру и дизайн статического сайта, поставить какой нибудь модуль и настроить под дизайн и т.д. ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо установить модуль блогов на форум IPB. Форум и модуль блогов лицензионные. Так как форум большой и старый, много раз апгрейдился из предыдущих версий, то установка в лоб не дала успеха. Времени копаться нет, нужен человек который ...Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужен качественный рерайт новостей. Тематика новостей широкая, источники я укажу. На выходе текст примерно 1,5 тыс. знаков. Заголовок. Ссылка на картинку. Нужно пока примерно 10 новостей в неделю. Можно ежедневно понемногу, можно через день, желательно что бы простоев ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад