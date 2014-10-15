Баннеры для интернет-магазина акустики

# 1 — $ 50 # 2 — $ 50

Добрый день.

Нужно 2 баннера для интернет-магазина акустических систем.

Баннеры размера 468х60.

Анимированный GIF или FLASH (на ваш выбор)

Требования к баннерам изложены тут - http://www.rle.ru/help/bannerquality/

Сожержание баннеров. Имиждевая реклама бренда акустических систем с побуждением к попупке.

Адрес интернет-магазина - http://shop.ave.ru

Это интернет-магазин на сайте производителя (www.ave.ru), так что рекламируется сам бренд AVE и возможность купить товар напрямую у производителя.

Важно. На баннерах не должно быть цен. Можно - логотип, фото колонок, слова и слоганы на ваш вкус.

Цветовая гамма не критична, но желательно: черный, белый, оранжевый, серый.

Фото колонок в избытке есть на www.ave.ru и на shop.ave.ru

Срок - 1 неделя.

По итогам будут выбраны 2 баннера с вознаграждением 50USD за каждый.

Если хороших баннеров будет больше, то рассмотрим вариант дополнительного выкупа, все равно через некоторое время нужны будут новые.

Логотип двухцветыный прикладываю, при работе цвета в нем можно менять как захотите.