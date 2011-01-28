Есть баннер http://files.mail.ru/FR498T его нужно сделать размером 153х104 px, т.е. как-то нужно будет перекомпоновать информацию, чтобы она влезла в этот размер, но без потери качества + надо поменять ссылку в баннере. Исходников нет. ...
Создать Flash баннер для сайта
Здравствуйте. Имеется образовательный портал, хотелось бы создать для его рекламы флеш-баннер. Реклама будет проводиться на других образовательных порталах, схожей тематики.
Хотелось бы уложиться в 25 долларов, плюс/минус...
Ожидаю от Вас предложений по данной работе.
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