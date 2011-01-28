Создать Flash баннер для сайта

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен24 заявки308 просмотров

Здравствуйте. Имеется образовательный портал, хотелось бы создать для его рекламы флеш-баннер. Реклама будет проводиться на других образовательных порталах, схожей тематики.

Хотелось бы уложиться в 25 долларов, плюс/минус...

Ожидаю от Вас предложений по данной работе.

14 лет назад
uaix
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$21
2 дня
Спасибо Ирине за отличный баннер. Были учтены все мои пожелания. Работа выполнена в срок и на высшем уровне! Еще раз спасибо!
Состоялось приятное деловое сотрудничество. Комментарии к работе давались четкие. Оплата без задержек. Рада буду продолжить сотрудничество

Заявки фрилансеров

Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад

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