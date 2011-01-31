Flash баннер для сайта 468х60

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен7 заявок170 просмотров

Необходимо создать баннер для веб-сайта с анонсом программы тренинга, 468 х 60 в формате FLASH.

Срок на реализацию 2 дня.

Подробности в ЛС или почту.

Пожалуйста пишите на аську: 383555675

С уважением Виталий.

14 лет назад
vitalycool
Виталий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

scale
Юрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов
14 лет назад
$10
2 дня
Спасибо за работу и оперативность! Юрий работает быстро и качественно!
Сотрудничеством доволен. Четкое ТЗ, постоянное нахождение online, своевременная оплата. Спасибо.

Заявки фрилансеров

scale
Юрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов
14 лет назад

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