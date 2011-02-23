Создать баннеры (статика и флеш)

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен10 заявок434 просмотра

Добрый день!

Требуется фриланс дизайнер из Киева:

Нужно создать 3 баннера (шаблона) для сайта по тематике Авиабилеты в единой концепции.

1й шаблон - баннер для шапки сайта - статика.

2й шаблон - баннер для рекламы сайта - статика

3й шаблон - флеш версия баннера для рекламы

На основе 1го шаблона сохранить баннер в 2х размерах.

На основе 2го и 3го шаблона сохранить баннеры в 12ти размерах для каждого.

Итого на выходе нужно получить:

1. Исходники трех баннеров - шаблоны.

2. Шапка в 2х размерах

3. Рекламный баннер в статике в 12 размерах

4. Рекламный баннер в флеш в 12 размерах.

Бюджет: 2500грн.

Концепцию шаблонов и детали обсуждаем при встрече.

Жду портфолио на почту s3com yandex ru

Контакт: 068 36 24 297

Сергей.

14 лет назад
s3com
42 года
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

rudnijvlad
Владислав 
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$300
20 дней
Спасибо. Работой доволен.
Спасибо за сотрудничество, надеюсь на продолжение.

Заявки фрилансеров

rudnijvlad
Владислав 
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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