Сделать flash баннер.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен8 заявок206 просмотров

Нужен flash баннер 200x200 на форекс тематику. Примерные пожелания имеются. Никаких сложных анимаций вроде не надо.

14 лет назад
giorgio
Говард 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$15
1 день
Сделано очень быстро, без лишних вопросов и сразу то, что требовалось. Всегда бы со всеми так... :)
Четкое задание, пояснение некоторых моментов. Незамедлительная оплата. Чего ещё желать?! Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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