Flash баннер 590*140

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен14 заявок418 просмотров

Есть текст, есть картинки. Нужно красиво скомпонировать. Размер не должен превышать 150кб.

Просьба писать только тем, кто согласен с бюджетом.

Skype: dmitriykrivda

14 лет назад
Arakki
40 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

ozgo
Олег 
53 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$8
1 день
Олег очень грамотный специалист – инициативен! Работает четко, в сжатые сроки, качественно, ответственно. Обращайтесь – не пожалеете!
С Дмитрием приятно работать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

ozgo
Олег 
53 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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