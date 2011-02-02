Необходимо сделать 2 баннера 1. Размер поп-андера - 500х400 2. Сквозной баннер - 160х250 Требования к баннерам: Не допускается размещение рекламы в случае ее аморального содержания или слишком агрессивной формы (яркие, ...
Flash баннер 590*140
Есть текст, есть картинки. Нужно красиво скомпонировать. Размер не должен превышать 150кб.
Просьба писать только тем, кто согласен с бюджетом.
Skype: dmitriykrivda
Выбранный исполнитель
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