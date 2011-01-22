Баннер

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен7 заявок243 просмотра

Нужен баннер для билборда 3х6 метра в масштабе.

Женский спортивный клуб www.ledicharm.ru

Нужно отобразить основные направления и услуги

Чтобы баннер хорошо читался и отображал информацию.

Сейчас весит вот такой как на картинке, он не нравится.

14 лет назад
sibirles77
Сергей 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$20
1 день
Ирина просто СУПЕР мастер своего дела! Сделала отличный баннер, очень качественно и быстро. Рекомндую Всем!!!
Хороший заказчик. Все вовремя и задание, и оплата, всегда на связи, корректные правки.Буду рада еще поработать

Заявки фрилансеров

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать 3 баннера

    Сделать три баннера .в разном стиле. --------------------------- пример: АКЦИЯ форсунки на рено по 50 евро ЗВОНИТЕ ------------------ оплата 5$ за 1шт.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Анимированные GIF баннеры до 30кб

    Нужен профессионал своего дела, умеющий как красиво рисовать баннеры так и делать их легкими. Требуется сделать несколько анимированных gif баннеров разных размеров, подробности опишу при личном общении.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Баннер 600х90

    Придумать и нарисовать баннер 600 на 90. Баннер .gif . Немного ненавязчивой анимации.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • 2 баннера 728x90

    $20

    Ищу исполнителя. Нужно 2 баннера 728x90. Баннеры нужны отличного качества, сделанные профессионалом. На баннере сбоку фото морды собаки. с другого боку - какая нибудь мебель – диван, например. ТЕКСТ ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать 5-6 баннеров для партнерской программы.

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно сделать серию флэш баннеров для партнерской программы сайта. Сайт новый, еще не запущен. Всего нужно три формата: кнопка, длинный и квадрат. Тексты на итальянском языке, переводы ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужно разработать баннеры разных размеров.

    Требуется разработать комплект баннеров всех стандартных разных размеров. Предпочтение отдаю больше тем, кто зарегистрирован на этом сайте более 1 - 1,5 лет и обязательно хорошее и достойное портфолио! ...

    Баннеры24 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработать баннер для мужского интернет-магазина.

    $70

    Необходимо разработать / создать баннер для мужского интернет магазина. Флеш 200х300 и Гиф заглушка 200х300. Предпочтение отдаю больше тем, кто зарегистрирован на этом сайте более 1 - 1,5 лет ...

    Баннеры2 исполнителя
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка 2-х Flash баннеров

    Для представления задач открываем сайт: www.smart-sim.ru Внимание акцентируем на верхней статичной панели с бекграундом в виде карты мира. 1. Реализовать Flash баннер из поочередно сменяющихся надписей: Роуминг в 10-15 раз выгоднее, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад