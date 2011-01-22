Создать 2 GIF, анимирован. баннера. Недвижимость. Сделать нужно 2 баннера, формат GIF, анимированный: 468x60 — не более 40 Кб; 100x100 — не более 20 Кб. Графическое решение ...
Баннер
Нужен баннер для билборда 3х6 метра в масштабе.
Женский спортивный клуб www.ledicharm.ru
Нужно отобразить основные направления и услуги
Чтобы баннер хорошо читался и отображал информацию.
Сейчас весит вот такой как на картинке, он не нравится.
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