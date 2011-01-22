Нужен баннер для билборда 3х6 метра в масштабе.

Женский спортивный клуб www.ledicharm.ru

Нужно отобразить основные направления и услуги

Чтобы баннер хорошо читался и отображал информацию.

Сейчас весит вот такой как на картинке, он не нравится.