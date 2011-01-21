Специально для Рудный Владислав (rudnijvlad)

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен1 заявка145 просмотров

Сделать банер для онлайн игры.

14 лет назад
wisenum
44 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

rudnijvlad
Владислав 
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$45
3 дня
Качество как всегда порадовало!
Снова интересный проект. И своевременная оплата. Спасибо.

Заявки фрилансеров

rudnijvlad
Владислав 
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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