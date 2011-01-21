Требуется разработать комплект баннеров всех стандартных разных размеров. Предпочтение отдаю больше тем, кто зарегистрирован на этом сайте более 1 - 1,5 лет и обязательно хорошее и достойное портфолио! ...
Специально для Рудный Владислав (rudnijvlad)
Сделать банер для онлайн игры.
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