Нужен дизайнер-верстальщик

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен10 заявок214 просмотров

Ищу и верстальщика в одном лице, нужно сделать макеты нескольких внутренних страниц и все это сверстать.

14 лет назад
vovasl
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

dm_marchenko
Алекс 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
25 отзывов
14 лет назад
$35
1 день
Отличный исполнитель, быстро и качественно сделал все, что требовалось. Рекомендую!
От работы с Владимиром остались только положительные эмоции. Всем рекомендую как ответственного заказчика. Надеюсь на последующую работу. Мои +10 вам!

Заявки фрилансеров

dm_marchenko
Алекс 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
25 отзывов
14 лет назад

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