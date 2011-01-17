Дизайн и верстка рекламы (веб)

Нужно нарисовать один шаблон рекламы недвижимости, в котором будут текстовые описания, картинки, название обьекта, адрес, ссылка на сайт и так далее. Примеры смотрите во вложенном файле.

Дизайн рекламы должен основываться на существующем дизайне сайта. Точное тз будет передано исполнителю.

После утверждения шаблон нужно сверстать в ХТМЛ в соответствии с правилами ресурса на котором реклама будет размещаться: http://www.craigslist.org/about/help/html_in_craigslist_postings/

Если ваша работа понравится, то возможно долговременное сотрудничество с исполнителем над похожими проектами.