Дизайн и верстка рекламы (веб)

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  2. Баннеры
Закрыт4 заявки158 просмотров

Нужно нарисовать один шаблон рекламы недвижимости, в котором будут текстовые описания, картинки, название обьекта, адрес, ссылка на сайт и так далее. Примеры смотрите во вложенном файле.

Дизайн рекламы должен основываться на существующем дизайне сайта. Точное тз будет передано исполнителю.

После утверждения шаблон нужно сверстать в ХТМЛ в соответствии с правилами ресурса на котором реклама будет размещаться: http://www.craigslist.org/about/help/html_in_craigslist_postings/

Если ваша работа понравится, то возможно долговременное сотрудничество с исполнителем над похожими проектами.

14 лет назад
dmitri1
53 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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