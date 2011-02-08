7 флеш-баннеров для сайта интернет-радио

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен26 заявок359 просмотров

Нужно придумать сценарий (несколько сценариев) и сделать 7 качественных флеш-баннера для рекламы интернет-радио. Подробности после выбора исполнителя.

14 лет назад
lionet
Игорь 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

rudnijvlad
Владислав 
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$310
10 дней
Владислав сразу взялся за выполнение работы, предложил несколько вариантов сценария баннеров, оперативно исполнял все пожелания... Мне так понравилось работать с ним, что по ходу вместо одного комплекта баннеров заказал 4 :). Работой очень доволен.
Большое спасибо Игорю за интересную работу! Оплата была мгновенной по завершению проекта. Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую всем работать с Игорем как с высокопрофессиональным заказчиком.

Заявки фрилансеров

rudnijvlad
Владислав 
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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