Необходим простой gif-баннер для сайта http://adminstation.ru/ размером 468x60рх
Создать Flash-баннер
Добрый день!
Необходимо разработать Flash-баннер по типу:
http://www.banart.ru/portfolio/flash/page-3/ (jean paul gaultier)
для сайта http://soffitta.ru - баннер должен провоцировать зайти на сайт и купить обои для стен)
Ваши цены)
Спасибо за внимание!
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
Красивую привлекающую внимание И РЕМОНТ ДЕЛАЕМ! в шапку сайта anody.ru между дизайн ванных комнат и телефоном.Баннеры6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Баннер для сайта Бухгалтерских услуг, концепция дизайна _avangard-39.ru Технические требования к баннерам Объем файлов не должен превышать 70кб. Поддерживаемые форматы: GIF, JPEG, SWF. ...Завершен14 лет назад
- $20
Создание двух флеш баннеров.Завершен14 лет назад
- $100
Необходимо сверстать заставку(баннер). Вместо трех колонок которые сейчас выводятся на главной странице сайта. описание в приложенииБаннеры10 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно 2 хороших флеш баннера 240х200,предлагайте вашу цену и время а также аналогичные ваши работы.Завершен14 лет назад
- $20
Здравствуйте. Интересует изготовление баннера. Тематика учебная лит-ра DVD-диски. Требования: 200х300, gif, jpg-файл (не более 35Кб); Срок 1-2 дняЗавершен14 лет назад
- $15
Для рекламной кампании на сайте ВКонтакте.РУ необходимо разработать картинку, размером 75 на 75 пикселей. Рекламироваться будет интернет-сервис поиска исполнителей по металлообработке obrabotka.net. Здесь необходимо проявить креатив и смекалку, т.к. ...Закрыт14 лет назад
Требуется перерисовать баннера, который находятся тут: http://2010.ukrtweet.com.ua/?page_id=113 Заменить дату и сделать их на русском и украинском языках. Исходники есть.Завершен14 лет назад
- $100
Баннер 180*360, для новой акции.Завершен14 лет назад