Создание баннера

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен2 заявки172 просмотра

Здравствуйте. Интересует изготовление баннера. Тематика учебная лит-ра DVD-диски. Требования: 200х300, gif, jpg-файл (не более 35Кб);

Срок 1-2 дня

14 лет назад
b1234b
Руслан 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Очень грамотный специалист. Сделала баннер буквально за считанное время. Главное качественно, быстро и с душою. Спасибо, дорогая Ирина/ Буду по мере необходимости обращаться к Вам!!!
Очень конкретное, деловое сотрудничество. Четкое задание, быстрая оплата. Надеюсь на продолжение работы с этим заказчиком.

Заявки фрилансеров

Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад

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