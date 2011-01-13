Нужен flash-баннер 468х60

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен15 заявок296 просмотров

Техническое задание для формата 468х60:

1) синий фон, медленно падает снег, слева расположен логотип компании, на нем небольшие сугробы от снега

2) справа на полянке скачут "подарки" из прикрепленного файла, с приделанными к ним ушами и лапами (ну типа кролики). Скачут активно, перемещаясь в разные стороны, удаляясь и приближаясь, привлекая внимание к баннеру.

3) через 2-3 с один из "подарков" приближается к экрану вплотную и выводится надпись, мол, дарим подарки всем. Через 1-2 с, "подарок" отдаляется обратно и скачет дальше с другими.

Баннер нужен динамичный, не медленный, для рекламных целей. В Macromedia Flash, с исходниками.

Требования:

1) общие http://red.by/adv-rules.php (вес до 30 Кб и т.п.)

2) как прописывать ссылку: http://red.by/flash.php

Возможна предоплата для аккаунтов от 1 года.

14 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Webasic
Денис 
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$100
2 дня
Отличный исполнитель. Сроки выдержаны, качество на высоком профессиональном уровне. В баннер не нужно было вносить - ни одного (!) изменения, настолько все было сделано с толком и головой.
Четкое задание - моментальная оплата! От сотрудничества только плюсы. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Webasic
Денис 
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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