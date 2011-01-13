Нужен баннер. Наброски находятся в прилагаемом файле.
Нужен flash-баннер 468х60
Техническое задание для формата 468х60:
1) синий фон, медленно падает снег, слева расположен логотип компании, на нем небольшие сугробы от снега
2) справа на полянке скачут "подарки" из прикрепленного файла, с приделанными к ним ушами и лапами (ну типа кролики). Скачут активно, перемещаясь в разные стороны, удаляясь и приближаясь, привлекая внимание к баннеру.
3) через 2-3 с один из "подарков" приближается к экрану вплотную и выводится надпись, мол, дарим подарки всем. Через 1-2 с, "подарок" отдаляется обратно и скачет дальше с другими.
Баннер нужен динамичный, не медленный, для рекламных целей. В Macromedia Flash, с исходниками.
Требования:
1) общие http://red.by/adv-rules.php (вес до 30 Кб и т.п.)
2) как прописывать ссылку: http://red.by/flash.php
Возможна предоплата для аккаунтов от 1 года.
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