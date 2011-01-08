Сделать кнопку

Нужно сделать простенькую кнопку. Знаете есть такие кнопки 88х31

Мне нужна чтоб по высоте была 31 по ширине 15 и надпись - мы тут

Цвет чтоб не был темным, светло голубенькая или светло серенькая, чутли не прозрачная.

Все:)