Сделать кнопку

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Завершен31 заявка353 просмотра

Нужно сделать простенькую кнопку. Знаете есть такие кнопки 88х31

Мне нужна чтоб по высоте была 31 по ширине 15 и надпись - мы тут

Цвет чтоб не был темным, светло голубенькая или светло серенькая, чутли не прозрачная.

Все:)

14 лет назад
rosbiz
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

5o4ok
Илья 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Отличная работа. Очень доволен. Рекомендую всем.
Отличный заказчик, рекомендую всем!!

Заявки фрилансеров

5o4ok
Илья 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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