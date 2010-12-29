Разработать баннер.

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Закрыт11 заявок530 просмотров

Необходимо разработать баннер для мужского интернет магазина нижнего белья - в формате флеш и гиф - заглушка.

200*300 - до 40 - 60 кб. - флеш

200*300 - до 40 кб. - гиф заглушку.

гиф нужен такой же по сценарию что и флеш, просто с упрощенной анимацией.

в предложениях указывайте сроки и стоимость.

14 лет назад
RedApple
Юрьевич 
54 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

acidhouse
38 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

acidhouse
38 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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