Андрей проявил недюжую активность на этапе ставок на проект. Вместо формальных "готов работать" и\или "обращайтесь" вышел на связь, показал четкое понимание что именно нужно сделать, предложил варианты, быстро и качественно все сделал. За что ему огромное спасибо!