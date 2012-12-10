acidhouse

Андрей Полищук acidhouse

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

pointer700
43 года
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Нужен дизайн для фирменной машины
Работа выполнена в срок.
Все прошло отлично, оплата в срок
Ответный отзыв
alexua3d
Алексей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Необходима разработка анимации в виде баннера
Отличный исполнитель, рекомендую всем!
Отличный заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
StepVic
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
GIF-баннер в разных размерах
Банеры были сделаны качественно.
Виктор отличный заказчик, было приятно работать. Четко поставлена задача и были озвучены уместные корректировки. Оплата без задержки. Был рад сотрудничеству
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ABS
49 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$60
10 баллов
12 лет назад
Сделать новогоднюю версию баннера сайта
Андрей проявил недюжую активность на этапе ставок на проект. Вместо формальных "готов работать" и\или "обращайтесь" вышел на связь, показал четкое понимание что именно нужно сделать, предложил варианты, быстро и качественно все сделал. За что ему огромное спасибо!
Александр дал четкое и не требующее дополнительных разъяснений ТЗ, что значительно повлияло на выполнение работы. В процессе выполнения задания тактично делал уместные комментарии. Было приятно общаться и работать. Своевременная оплата после утверждения. Был рад сотрудничеству.
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BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Анимировать флеш-логотип
Андрей профессиональный аниматор, отличная работа, заказчик доволен. Настоятельно рекомендую!
Василий отличный заказчик. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Был очень рад сотрудничеству
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