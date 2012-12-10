Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
11 лет назад
Работа выполнена в срок.
Ответный отзыв
Все прошло отлично, оплата в срок
$30
10 баллов
11 лет назад
Отличный исполнитель, рекомендую всем!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую.
$50
10 баллов
11 лет назад
Банеры были сделаны качественно.
Ответный отзыв
Виктор отличный заказчик, было приятно работать. Четко поставлена задача и были озвучены уместные корректировки. Оплата без задержки. Был рад сотрудничеству
$60
10 баллов
12 лет назад
Андрей проявил недюжую активность на этапе ставок на проект. Вместо формальных "готов работать" и\или "обращайтесь" вышел на связь, показал четкое понимание что именно нужно сделать, предложил варианты, быстро и качественно все сделал. За что ему огромное спасибо!
Ответный отзыв
Александр дал четкое и не требующее дополнительных разъяснений ТЗ, что значительно повлияло на выполнение работы. В процессе выполнения задания тактично делал уместные комментарии. Было приятно общаться и работать. Своевременная оплата после утверждения. Был рад сотрудничеству.
$25
10 баллов
12 лет назад
Андрей профессиональный аниматор, отличная работа, заказчик доволен. Настоятельно рекомендую!
Ответный отзыв
Василий отличный заказчик. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Был очень рад сотрудничеству
Баннеры
11 отзывов
от $10
от 1 дня
#99
Анимация
5 отзывов
от $10
от 1 дня
#23
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#247